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11:28 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко и Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в Остраве

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс вышли в финал парного разряда турнира в чешской Остраве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В полуфинальном матче они переиграли в двух сетах бельгийско-нидерландский тандем Кирстен Флипкенс / Деми Схюрс — 6:3, 7:5.

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Таким образом, сегодня Арине Соболенко предстоит провести два финала подряд: в 16.30 в решающем поединке одиночного разряда она встретится с еще одной белоруской Викторией Азаренко, а затем вместе с Элизе Мертенс сыграет с бразильско-канадской парой Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.

В полуфинале одиночного разряда Арина Соболенко победила американку Дженнифер Брэди — 6:4, 6:4, а Виктория Азаренко взяла верх над гречанкой Марией Саккари — 6:1, 6:3. Для Арины Соболенко предстоящий одиночный финал станет десятым в карьере, она является победительницей шести турниров под эгидой WTA, последний из которых выиграла в феврале в катарской Дохе. Виктория Азаренко в 39-й раз будет играть в решающем поединке профессиональных турниров, в 21 она побеждала. Свой предыдущий титул она выиграла два месяца назад в Нью-Йорке.

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