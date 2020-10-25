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16:01 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир в Стамбуле

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (129-й номер мирового рейтинга) стал победителем турнира серии «Челленджер» в Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в финальном поединке белорус за полтора часа обыграл словацкого теннисиста Мартина Клижана (168) — 6:1, 6:4.

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На этом турнире Илья Ивашко также победил двух турецких теннисистов Ерги Киркина (503) — 6:2, 6:4 и Джема Илькеля (215) — 6:2, 6:2, представителя Казахстана Дмитрия Попко (173) — 6:4, 6:0 и французского теннисиста Бенджамина Бонзи (191) — 3:6, 6:2, 6:3.

В решающем поединке женского турнира в Остраве сегодня встретятся две белоруски — Арина Соболенко (12) и Виктория Азаренко (14).

Кроме того, в финале парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс сыграют с бразильско-канадским тандемом Луиза Стефани / Габриэла Дабровски.

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