Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир в Стамбуле
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (129-й номер мирового рейтинга) стал победителем турнира серии «Челленджер» в Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (129-й номер мирового рейтинга) стал победителем турнира серии «Челленджер» в Стамбуле, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в финальном поединке белорус за полтора часа обыграл словацкого теннисиста Мартина Клижана (168) — 6:1, 6:4.
На этом турнире Илья Ивашко также победил двух турецких теннисистов Ерги Киркина (503) — 6:2, 6:4 и Джема Илькеля (215) — 6:2, 6:2, представителя Казахстана Дмитрия Попко (173) — 6:4, 6:0 и французского теннисиста Бенджамина Бонзи (191) — 3:6, 6:2, 6:3.
В решающем поединке женского турнира в Остраве сегодня встретятся две белоруски — Арина Соболенко (12) и Виктория Азаренко (14).
Кроме того, в финале парного разряда Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс сыграют с