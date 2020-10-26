Россиянин Карен Хачанов опустился на 18-ю строчку рейтинга ATP
ТАСС, 26 октября. Россиянин Карен Хачанов потерял одно место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 26 октября. Россиянин Карен Хачанов потерял одно место в рейтинге Ассоциации
Хачанова обогнал канадец Милош Раонич, поднявшийся на две позиции и располагающийся на 17-м месте. На прошлой неделе Раонич и Хачанов дошли до четвертьфинала турнира в бельгийском Антверпене.
Первая десятка не претерпела изменений. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим. В топ-10 находятся два российских игрока: Даниил Медведев располагается на шестой строчке, Андрей Рублев — на восьмой.
Рейтинг АТР от 26 октября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.
5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;.
6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 890;.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 015;.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 285;.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 180;.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075…
18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2 245.