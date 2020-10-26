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09:05 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Карен Хачанов опустился на 18-ю строчку рейтинга ATP

ТАСС, 26 октября. Россиянин Карен Хачанов потерял одно место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов и занимает 18-ю строчку. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Хачанова обогнал канадец Милош Раонич, поднявшийся на две позиции и располагающийся на 17-м месте. На прошлой неделе Раонич и Хачанов дошли до четвертьфинала турнира в бельгийском Антверпене.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая десятка не претерпела изменений. Лидирует серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим. В топ-10 находятся два российских игрока: Даниил Медведев располагается на шестой строчке, Андрей Рублев — на восьмой.

Рейтинг АТР от 26 октября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;.

6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 890;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 015;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 285;.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 180;.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075…

18 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2 245.

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