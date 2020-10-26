Россиянка Кудерметова поднялась на 46-ю строчку в рейтинге WTA

На прошлой неделе Кудерметова дошла до четвертьфинала турнира в чешской Остраве, где уступила американке Дженнифер Брэди. Во втором круге представительница США обыграла россиянку Дарью Касаткину. По итогам недели Касаткина поднялась на пять позиций и стала 70-й ракеткой мира.
В первой десятке не произошло изменений. Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти, второй — румынка Симона Халеп, третьей — японка Наоми Осака.
Рейтинг WTA от 26 октября:
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 717 очков;.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255;.
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5 780;.
4 (4). София Кенин (США) — 5 760;.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 260;.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205;.
7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 555;.
8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4 516;.
9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 505;.
10 (10). Серена Уильямс (США) — 4 080…
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1 775…
36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631…
38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630…
46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 453…
60 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…
70 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 985…
95 (96). Варвара Грачева (Россия) — 778…
98 (99). Анастасия Потапова (Россия) — 759.