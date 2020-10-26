Россиянка Кудерметова поднялась на 46-ю строчку в рейтинге WTA

На прошлой неделе Кудерметова дошла до четвертьфинала турнира в чешской Остраве, где уступила американке Дженнифер Брэди. Во втором круге представительница США обыграла россиянку Дарью Касаткину. По итогам недели Касаткина поднялась на пять позиций и стала 70-й ракеткой мира.