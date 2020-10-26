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09:54 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Кудерметова поднялась на 46-ю строчку в рейтинге WTA

ТАСС, 26 октября. Россиянка Вероника Кудерметова переместилась с 47-й на 46-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе Кудерметова дошла до четвертьфинала турнира в чешской Остраве, где уступила американке Дженнифер Брэди. Во втором круге представительница США обыграла россиянку Дарью Касаткину. По итогам недели Касаткина поднялась на пять позиций и стала 70-й ракеткой мира.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первой десятке не произошло изменений. Первой ракеткой мира остается австралийка Эшли Барти, второй — румынка Симона Халеп, третьей — японка Наоми Осака.

Рейтинг WTA от 26 октября:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8 717 очков;.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7 255;.

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5 780;.

4 (4). София Кенин (США) — 5 760;.

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5 260;.

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5 205;.

7 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4 555;.

8 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4 516;.

9 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4 505;.

10 (10). Серена Уильямс (США) — 4 080…

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1 775…

36 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1 631…

38 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1 630…

46 (47). Вероника Кудерметова (Россия) — 1 453…

60 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1 114…

70 (75). Дарья Касаткина (Россия) — 985…

95 (96). Варвара Грачева (Россия) — 778…

98 (99). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

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