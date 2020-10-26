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11:56 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

На прошлой неделе перед началом турнира в чешской Остраве Арина Соболенко была на 12-й позиции, а после победы на этих состязаниях поднялась на одну строку, набрав 4045 очков. Финалистка остравского турнира Виктория Азаренко также переместилась на одну позицию вверх и сейчас находится на 13-м месте, имея 3426 баллов. Александра Саснович занимает 92-е место, набрав 798 очков, у Ольги Говорцовой 570 баллов и 129-я позиция.

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Первая десятка рейтинга WTA:

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,

3. Наоми Осака (Япония) — 5780,

4. София Кенин (США) — 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) — 5260,

6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,

8. Петра Квитова (Чехия) — 4516,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505,

10. Серена Уильямс (США) — 4080.

В мужском рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 83-й позиции, имея 781 зачетный балл, у Ильи Ивашко, который выиграл турнир в Стамбуле, 573 очка и 114-е место.

Топ-10 рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5. Стефанос Циципас (Греция) — 5925,

6. Даниил Медведев (Россия) — 5890,

7. Александр Зверев (Германия) — 5015,

8. Андрей Рублев (Россия) — 3429,

9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3285,

10. Маттео Берреттини (Италия) — 3075.

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