Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко поднялась на 11-е место в мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе перед началом турнира в чешской Остраве Арина Соболенко была на 12-й позиции, а после победы на этих состязаниях поднялась на одну строку, набрав 4045 очков. Финалистка остравского турнира Виктория Азаренко также переместилась на одну позицию вверх и сейчас находится на 13-м месте, имея 3426 баллов. Александра Саснович занимает 92-е место, набрав 798 очков, у Ольги Говорцовой 570 баллов и 129-я позиция.
Первая десятка рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
3. Наоми Осака (Япония) — 5780,
4. София Кенин (США) — 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5260,
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
8. Петра Квитова (Чехия) — 4516,
9. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505,
10. Серена Уильямс (США) — 4080.
В мужском рейтинге лучший из белорусских теннисистов Егор Герасимов находится на 83-й позиции, имея 781 зачетный балл, у Ильи Ивашко, который выиграл турнир в Стамбуле, 573 очка и 114-е место.
Топ-10 рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11 740 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
5. Стефанос Циципас (Греция) — 5925,
6. Даниил Медведев (Россия) — 5890,
7. Александр Зверев (Германия) — 5015,
8. Андрей Рублев (Россия) — 3429,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3285,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3075.