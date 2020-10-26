Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

На прошлой неделе перед началом турнира в чешской Остраве Арина Соболенко была на 12-й позиции, а после победы на этих состязаниях поднялась на одну строку, набрав 4045 очков. Финалистка остравского турнира Виктория Азаренко также переместилась на одну позицию вверх и сейчас находится на 13-м месте, имея 3426 баллов. Александра Саснович занимает 92-е место, набрав 798 очков, у Ольги Говорцовой 570 баллов и 129-я позиция.