В Нур-Султане стартовал турнир ATP 250 Astana Open

В столице Казахстана сегодня, 26 октября, начался престижный турнир Ассоциации теннисистов профессионалов Astana Open. Федерация тенниса Казахстана впервые получила право провести турнир серии ATP 250, сообщает пресс-служба организации.

За победу и 250 очков рейтинга на Astana Open сражаются 32 игрока, большинство из них занимают позиции в первой сотне мирового рейтинга.

Первыми на Центральный корт вышли австралиец Алексей Попырин, который в прошлом году доходил до третьего раунда US Open и Australian Open, и представитель России, 113-я ракетка мира Аслан Карацев.

Первый сет состоял из затяжных геймов и продолжался почти час, никто из игроков не хотел отдавать преимущество. Вторая партия тоже началась с упорной борьбы, но после того как счет стал 3:3, Попырин уже не смог взять ни одного гейма. Матч остался за Асланом Карацевым: 6:3, 6:3.

Матчи Astana Open будут проходить на кортах Национального теннисного центра всю неделю. 1 ноября состоится финал. Общий призовой фонд турнира составляет 275 тысяч долларов.

В турнире принимают участие казахстанские теннисисты: Александр Бублик, Михаил Кукушкин, а также получившие wild card от организаторов Дмитрий Попко и Тимофей Скатов. Они сыграют матчи первого раунда сегодня и завтра.

Все игры можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Qazsport. Зарубежное вещание идет на канале Eurosport.