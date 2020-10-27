Рафаэль Надаль установил рекорд по длительности пребывания в топ-10 рейтинга ATP

Напомним, Надаль принял решение не выступать на турнире в Вене (Австрия), который стартовал вчера, 26 октября. В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.

В этом месяце Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера — по 20. Победа в финале стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.