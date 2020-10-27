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11:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Надаль установил рекорд по длительности пребывания в топ-10 рейтинга ATP

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль установил рекорд по длительности непрерывного пребывания в топ-10 рейтинга ATP.

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Источник: РИА "Новости"

Надаль провёл в десятке лучших 789 недель. Предыдущий рекорд принадлежал бывшей первой ракетке мира американцу Джимми Коннорсу — 788 недель.

Напомним, Надаль принял решение не выступать на турнире в Вене (Австрия), который стартовал вчера, 26 октября. В 2019 году победителем турнира стал Доминик Тим. В прошлогоднем финале он со счётом 3:6, 6:4, 6:3 обыграл Диего Шварцмана.

В этом месяце Надаль в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос» и догнал по количеству завоёванных титулов на турнирах «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера — по 20. Победа в финале стала для Надаля 100-м выигранным матчем на Открытом чемпионате Франции в карьере.

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