Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Нур-Султане

Сегодня в стартовом поединке соревнований в столице Казахстана белорус, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, переиграл южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса, у которого 80-я позиция — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.