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14:54 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Нур-Султане

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в Нур-Султане с призовым фондом $273,3 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в стартовом поединке соревнований в столице Казахстана белорус, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, переиграл южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса, у которого 80-я позиция — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.

В 1/8 финала соперником Егора Герасимова будет чешский теннисист Иржи Веселый (66-й номер мирового рейтинга).

Завтра в первом раунде парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих встретятся с египетско-казахстанским тандемом Мохамед Сафват / Денис Евсеев.

Турнир в Нур-Султане завершится 1 ноября.

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