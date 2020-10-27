Белорусский теннисист Егор Герасимов вышел в 1/8 финала турнира в Нур-Султане
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Егор Герасимов успешно стартовал на турнире в
Сегодня в стартовом поединке соревнований в столице Казахстана белорус, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, переиграл южноафриканского теннисиста Ллойда Харриса, у которого 80-я позиция — 6:3, 3:6, 7:6 (7:3). Встреча продолжалась 2 часа 2 минуты.
В 1/8 финала соперником Егора Герасимова будет чешский теннисист Иржи Веселый (66-й номер мирового рейтинга).
Завтра в первом раунде парного разряда белорус Андрей Василевский и израильтянин Йонатан Эрлих встретятся с
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