Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову в первом круге теннисного турнира в Вене

Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 29-летнего Димитрова. Спортсмены провели первую очную встречу. В следующем круге он сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (третий номер посева) и немцем Яном-Леннардом Штруффом.

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24-летний Хачанов занимает 18-е место мирового рейтинга. На счету россиянина четыре победы на турнирах ATP и выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2019 года.