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17:53 (мск), источник: ТАСС

Карен Хачанов проиграл Григору Димитрову в первом круге теннисного турнира в Вене

ТАСС, 27 октября. Российский теннисист Карен Хачанов уступил Григору Димитрову из Болгарии в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вене. Призовой фонд турнира, который завершится 1 ноября, составляет €1,4 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 29-летнего Димитрова. Спортсмены провели первую очную встречу. В следующем круге он сыграет с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (третий номер посева) и немцем Яном-Леннардом Штруффом.

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24-летний Хачанов занимает 18-е место мирового рейтинга. На счету россиянина четыре победы на турнирах ATP и выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2019 года.

Димитров занимает 20-е место в рейтинге ATP. На его счету восемь титулов на турнирах под эгидой организации. Высшим достижением Димитрова на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2017), Уимблдона (2014) и Открытого чемпионата США (2019).

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