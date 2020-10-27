Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал турнира в Вене в парном разряде
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в ¼ финала турнира в Вене в парном разряде. В матче 1/8 финала россияне обыграли французов
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в ¼ финала турнира в Вене в парном разряде. В матче 1/8 финала россияне обыграли французов
Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 7:6 (11:9), 3:6, 10:2 в пользу российских спортсменов.
В следующем раунде Хачанов и Рублев сыграют с Робертом Фарахом (Колумбия) и Фабрисом Мартеном (Франция).
Вена, мужчины, парный разряд
1/8 финала
Карен Хачанов / Андрей Рублев (Россия) —