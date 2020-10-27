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27 октября, источник: Sport24

Хачанов и Рублев вышли в четвертьфинал турнира в Вене в парном разряде

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев пробились в ¼ финала турнира в Вене в парном разряде. В матче 1/8 финала россияне обыграли французов Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счетом 7:6 (11:9), 3:6, 10:2 в пользу российских спортсменов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем раунде Хачанов и Рублев сыграют с Робертом Фарахом (Колумбия) и Фабрисом Мартеном (Франция).

Вена, мужчины, парный разряд

1/8 финала

Карен Хачанов / Андрей Рублев (Россия) — Пьер-Юг Эрбер / Николя Маю (Франция, 4) — 7:6 (11:9), 3:6, 10:2.

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