Федерер не побеждал уже год. Но он скоро заработает $ 1 млрд за карьеру. Как это возможно?

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий

По итогам 2020 года Роджер Федерер должен войти в элитный клуб спортсменов, которые заработали за свою карьеру $ 1 млрд. Причём знаменитый швейцарец последний раз выиграл титул ровно год назад, а с февраля 2020-го вообще не выходил на корт. Как это возможно? Очень просто: призовые — давно уже не основной источник доходов Федерера.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><style type="text/css"> @media (orientation: landscape) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--d7a29137536eaa8a0edd { padding-bottom: 75%; } } @media (orientation: portrait) { .viqeo-vertical.viqeo-embed--d7a29137536eaa8a0edd { padding-bottom: 100%; } } </style> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 100%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-vertical viqeo-embed--d7a29137536eaa8a0edd" data-vnd="d7a29137536eaa8a0edd" data-profile="409" data-aspectRatio="1"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d7a29137536eaa8a0edd" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, но пандемия коронавируса не сильно сказалась на профессиональном статусе и доходах Роджера Федерера. Сразу после Australian Open-2020, где швейцарец проиграл в полуфинале будущему чемпиону Новаку Джоковичу, Роджер объявил, что будет заниматься своим травмированным коленом и пропустит часть сезона. Позднее он сделал две операции и сообщил, что не вернётся на корт до января 2021-го. В тот момент казалось, что по итогам года швейцарец окажется на грани первой сотни и на следующем Australian Open не попадёт в посев.

Читайте также Федерер намерен сыграть на Australian Open

Однако теннисный сезон был прерван и на соревнованиях не выступал никто, а не только Роджер. А тут ещё ATP-тур объявил новую систему подсчёта рейтинговых очков. По сути 52-недельный рейтинг превратился в двухгодичный. Игрокам теперь не нужно защищать прошлогодние очки. Они перестали сгорать. Тот, кто не играет, по сути, ничего не теряет. А те, кто выступает на турнирах, могут улучшать свои показатели. Таким образом, Федерер, не выходя на корт в течение сезона, сохранил своё 4-е место в табели о рангах.

Несмотря на то, что последний раз Роджер Федерер выиграл турнир «Большого шлема» в январе 2018 года, а последний титул ATP он завоевал ровно год назад — 27 октября 2019 года в Базеле, его доход до вычета налогов с июня 2019-го по июнь 2020-го составил $ 106,3 млн. Швейцарец не только стал самым высокооплачиваемым теннисистом мира 15-й сезон подряд, но ещё и возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, обойдя и Роналду ($ 105 млн), и Месси ($ 104 млн). При этом Федерер смог заработать больше, чем первая и вторая ракетки мира Джокович и Надаль вместе взятые ($ 44,6 млн и 40 млн).

Лидеры по доходам среди теннисистов-мужчин за 12 месяцев, в млн долларов:

1. Роджер Федерер (Швейцария) — 106,3 (призовые — 6,3, контракты — 100)

2. Новак Джокович (Сербия) — 44,6 (призовые — 12,6, контракты — 32)

3. Рафаэль Надаль (Испания) — 40 (призовые — 14, контракты — 26)

4. Кей Нисикори (Япония) — 32,1 (призовые — 1,1, контракты — 31)

5. Даниил Медведев (Россия) — 11,8 (призовые — 7,3, контракты — 4,5)

6. Доминик Тим (Австрия) — 11,1 (призовые — 7,1, контракты — 4)

Важно отметить, что в теннисе большинство спонсорских контрактов предполагает фиксированные выплаты и дополнительные бонусы по результатам теннисиста на турнирах и его места в рейтинге. И наоборот, выплаты могут сократиться, если игроки даже из-за травмы не выходят на корт. Но таких звёзд, как Роджер Федерер, это не касается.

В 2018 году 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» ушёл от своего многолетнего поставщики экипировки Nike. Швейцарец подписал 10-летней контракт с японским брендом одежды Uniqlo. Причём, по некоторым данным фирма договорилась выплатить ему за весь срок $ 300 млн вне зависимости от того, будет Роджер играть или нет.

Читайте также Федерер выступил против идеи Джоковича о создании объединения игроков

Вообще призовые — это уже давно не основной заработок Федерера. Например, за отчётный период Роджер заработал на корте в два раза меньше, чем Джокович — всего $ 6,3 млн. Всё остальное, то есть $ 100 млн, — это средства от спонсорских соглашений не только с Uniqlo, но и с Credit Suisse, Mercedes-Benz, Rolex, Wilson, Moet&Chandon, Barilla, Gillette и другими. Всего швейцарца поддерживают 13 брендов. От них он получает от 3 до 30 млн долларов в год.

По данным нескольких источников, включая Forbes и Tennis.com, Федерер за всю свою карьеру смог заработать на призовых и спонсорских контрактах около $ 900 млн. К примеру, предполагаемый карьерный заработок Надаля — около $ 450 млн. Судя по всему, совсем скоро — по итогам 2020 года Роджер сможет достичь отметки $ 1 млрд и присоединиться к элитному клубу спортсменов, которые записали на свой счёт число с девятью нулями. Среди таких звёзд спорта Майкл Джордан, Тайгер Вудс, Флойд Мейвезер и Криштиану Роналду. Когда это произойдёт, Федерер станет первым теннисистом, заработавшим миллиард во время профессиональной карьеры. Румын Ион Цириак стал миллиардером уже после ухода из спорта.

Доходы Федерера за последние годы (с июня по июнь), в млн долларов:

2020 — 106,3

2019 — 93,4

2018 — 77,2

2017 — 64

2016 — 67,8

2015 — 67

2014 — 56,2

2013 — 71,5

2012 — 54,3

2011 — 47

2010 — 43

2009 — 33

Почему именно Федереру спонсоры продолжают приносить по $ 100 млн в год, если он уже давно не показывает феерических результатов? Во-первых, по мнению французского издания L'Équipe, Роджер является самым влиятельным человеком в мире тенниса. В это рейтинге Федерер уверенно опередил и Серену Уильямс, и Джоковича, и Надаля, и Билли-Джин Кинг, и массу теннисных функционеров. Во-вторых, спонсоры видят в Федерере не просто надёжного амбассадора, а икону стиля и пример для подражания. «Мы считаем, что главные результаты нашего сотрудничества с Федерером ещё впереди, — говорит креативный директор Uniqlo Джон Джей. — Этому будет способствовать не только его статус величайшего теннисиста в истории, но и то, что Роджер может менять мир к лучшему».

Ну и к тому же, Федерер выступает под швейцарским флагом, а эта страна славится дорогими и высококачественными брендами. И все они, конечно же, счастливы, что представитель Швейцарии занимает столь высокое положение в мире спорта.

«Одной из главных причин столь серьёзной разницы между спонсорскими контрактами Джоковича и Федерера является страна, из которой они родом, — говорит редактор журнала Forbes Курт Баденхаузен. — Получить солидное предложение от швейцарских брендов для Роджера не является проблемой. Тогда как компании в Сербии не могут себе позволить платить сопоставимые деньги Новаку».