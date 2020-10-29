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12:47 (мск), источник: Sport24

Федерер возобновил тренировки на корте после травмы

Швейцарский теннисист Роджер Федерер приступил к тренировкам на корте после травмы. Об этом сообщает Tennis World USA.

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Источник: Sport24

В ходе последних нескольких месяцев швейцарец не мог тренироваться больше двух часов в день, в ходе которых работал над выносливостью и силой.

39-летний спортсмен перенес первую операцию на колене в феврале этого года, в начале июня ему была сделана еще одна операция. Сам Федерер уже подтвердил свое участие в Открытом чемпионате Австралии-2021.

Швейцарец является двадцатикратным победителем турниров серии Большого шлема.

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