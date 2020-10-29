Федерер возобновил тренировки на корте после травмы

В ходе последних нескольких месяцев швейцарец не мог тренироваться больше двух часов в день, в ходе которых работал над выносливостью и силой.

39-летний спортсмен перенес первую операцию на колене в феврале этого года, в начале июня ему была сделана еще одна операция. Сам Федерер уже подтвердил свое участие в Открытом чемпионате Австралии-2021.