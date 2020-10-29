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29 октября, источник: Vesti.kz

Кукушкин обыграл первую ракетку турнира Astana Open

В следующем круге он сыграет с финским теннисистом.

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Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в 1/8 финала турнира серии ATP 250 Astana Open встретился с 28-й ракеткой мира Бенуа Пером, сообщает пресс-служба ФТК.

Француз получил первый номер посева на турнире, поэтому эта игра для него была здесь стартовой. Кукушкин же накануне в непростом поединке обыграл аргентинца Федерико Дельбониса.

Кукушкин в первом сете на равных сражался с Пером. Он уверенно забирал геймы на своей подаче, ошибся только в первом. Точными резаными ударами казахстанец вынуждал соперника ошибаться. Первая подача у Бенуа заходила через раз, а в восьмом гейме он сделал три двойные ошибки, что и позволило Кукушкину оформить долгожданный обратный брейк. Итогом равной борьбы в сете стал тай-брейк. Уступая 1:5, Кукушкин почти сравнял счет, но тут к Перу вернулась первая подача, которая и помогла французу завершить сет в свою пользу.

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Во второй партии Кукушкин позволил сопернику уйти в отрыв со счетом 3:0, но прибавил на своей подаче и забрал четвертый гейм под ноль. Бенуа по-прежнему чередовал мощнейшие виннеры с обидными промахами, а также эйсы с двойными ошибками. Последнее вновь привело к обратному брейку Кукушкина, и, безупречно отыграв следующий гейм на своей подаче, он сравнял счет — 4:4.

Теннисисты упорно держали свою подачу, матч продолжился очередным тай-брейком, и здесь уже казахстанец был намного точнее. Счет по партиям сравнялся.

Третий сет начался в борьбе за каждое очко. На этот раз первым брейк сделал Кукушкин. Бенуа всеми силами пытался сразу наверстать отставание, но у казахстанца хватило хладнокровия, чтобы удержать свою подачу и создать отрыв в три гейма.

Казахстанец прекрасно чувствовал мяч и смог сделать еще один брейк, чего было более чем достаточно для уверенной победы в партии и в этом матче — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:1.

Соперником Кукушкина в четвертьфинале будет финский теннисист Эмиль Руусувуори, который в трех сетах победил Джордана Томпсона из Австралии.

Турнир серии ATP 250 впервые проводят в Казахстане. Игры в Нур-Султане проходят без зрителей. Все трансляции матчей показывает телеканал Qazsport. Общий призовой фонд составляет 275 тысяч долларов.

В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.

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