Кукушкин обыграл первую ракетку турнира Astana Open
В следующем круге он сыграет с финским теннисистом.
В следующем круге он сыграет с финским теннисистом.
Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин в 1/8 финала турнира серии ATP 250 Astana Open встретился с 28-й ракеткой мира Бенуа Пером, сообщает
Француз получил первый номер посева на турнире, поэтому эта игра для него была здесь стартовой. Кукушкин же накануне в непростом поединке обыграл аргентинца Федерико Дельбониса.
Кукушкин в первом сете на равных сражался с Пером. Он уверенно забирал геймы на своей подаче, ошибся только в первом. Точными резаными ударами казахстанец вынуждал соперника ошибаться. Первая подача у Бенуа заходила через раз, а в восьмом гейме он сделал три двойные ошибки, что и позволило Кукушкину оформить долгожданный обратный брейк. Итогом равной борьбы в сете стал
Во второй партии Кукушкин позволил сопернику уйти в отрыв со счетом 3:0, но прибавил на своей подаче и забрал четвертый гейм под ноль. Бенуа
Теннисисты упорно держали свою подачу, матч продолжился очередным
Третий сет начался в борьбе за каждое очко. На этот раз первым брейк сделал Кукушкин. Бенуа всеми силами пытался сразу наверстать отставание, но у казахстанца хватило хладнокровия, чтобы удержать свою подачу и создать отрыв в три гейма.
Казахстанец прекрасно чувствовал мяч и смог сделать еще один брейк, чего было более чем достаточно для уверенной победы в партии и в этом матче — 6:7 (4:7), 7:6 (7:2), 6:1.
Соперником Кукушкина в четвертьфинале будет финский теннисист Эмиль Руусувуори, который в трех сетах победил Джордана Томпсона из Австралии.
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