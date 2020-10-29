Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вене после отказа Синнера

Синнер провел на корте девять минут, после чего без получения медицинской помощи покинул корт. Матч закончился в первом сете при счете 2:1 в пользу 23-летнего россиянина. В четвертьфинале посеянный под пятым номером Рублев сыграет с победителем матча между Кристианом Гарином из Чили и австрийцем Домиником Тимом (2-й номер посева).