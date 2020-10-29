Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Динамо З
Футбол. Еврокубки
20:55
Фейеноорд
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
20:55
АЕК
Лестер
Футбол. Еврокубки
20:55
Заря Лг
Брага
Футбол. Еврокубки
20:55
Милан
Спарта П
Футбол. Еврокубки
20:55
Лилль
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Карабах
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
20:55
ЛАСК
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
20:55
Антверпен
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
20:55
Гент
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
20:55
Црвена Звезда
Слован Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
ЧФР
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Дандолк
Футбол. Еврокубки
23:00
Мольде
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Славия Пр
Байер
Футбол. Еврокубки
23:00
Ницца
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Лех
Футбол. Еврокубки
23:00
Омония
ПСВ
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
ПАОК
Футбол. Еврокубки
23:00
Реал Сосьедад
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
АЗ
Риека
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
18:52 (мск), источник: ТАСС

Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вене после отказа Синнера

ТАСС, 29 октября. Россиянин Андрей Рублев сыграет в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене. Его соперник по матчу второго круга итальянец Янник Синнер снялся из-за травмы.

Наверх
Источник: AFP 2020

Синнер провел на корте девять минут, после чего без получения медицинской помощи покинул корт. Матч закончился в первом сете при счете 2:1 в пользу 23-летнего россиянина. В четвертьфинале посеянный под пятым номером Рублев сыграет с победителем матча между Кристианом Гарином из Чили и австрийцем Домиником Тимом (2-й номер посева).

Во время загрузки произошла ошибка.

Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР. В активе российского теннисиста шесть титулов под эгидой организации, он трижды доходил до четвертьфинала на турнирах серии Большого шлема, дважды — в этом сезоне.

Соревнования проходят на харде и завершатся 1 ноября.

Читайте также
 О хорошем кассовом чеке на таком уровне популярности, наверное, забывать не стоит
Евгений Трефилов госпитализирован с коронавирусом
Российские клубы в Европе — третий сорт. И это заслуженное место
«Юве» не засчитали три гола. «Барса» разобралась с Пирло
Самый презираемый боец UFC обесценил победы Нурмагомедова
Травма Неймара и хет-трик Рэшфорда. Главное в Лиге чемпионов
Бывший боец UFC из России проведет поединок по правилам бокса
КДК РФС отменил красную карточку футболиста «Ростова»
На что обратить внимание при покупке товаров на AliExpress
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь