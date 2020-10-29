Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 24-летнего Медведева, который на трех предыдущих турнирах (Гамбург, Roland Garros, Санкт-Петербург) не мог пройти дальше второго круга. В четвертьфинале россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.

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Медведев занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года.