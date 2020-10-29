Российский теннисист Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Вене
ТАСС, 29 октября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила во втором круге турнира Ассоциации
ТАСС, 29 октября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл канадца Вашека Поспишила во втором круге турнира Ассоциации
Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу 24-летнего Медведева, который на трех предыдущих турнирах (Гамбург, Roland Garros, Санкт-Петербург) не мог пройти дальше второго круга. В четвертьфинале россиянин, посеянный на турнире под четвертым номером, сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном.
Медведев занимает шестое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Наивысшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года.
30-летний Поспишил находится на 81-й позиции рейтинга ATP. Он является победителем девяти турниров серии «Челленджер» в одиночном разряде, а также победителем Уимблдона-2014 в мужском парном разряде.