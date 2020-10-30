Димитров обыграл Циципаса во втором круге турнира в Вене
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Вене, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона евро.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в четвертьфинал турнира в Вене, призовой фонд которого превышает 1,4 миллиона евро.
Димитров в матче второго раунда победил третью ракетку турнира грека Стефаноса Циципаса со счетом 6:7 (5:7), 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 14 минут.
Следующим соперником Димитрова будет британец Дэниел Эванс.