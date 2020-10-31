Халеп сдала положительный тест на коронавирус
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Второй номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) румынка Симона Халеп сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Второй номер рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) румынка Симона Халеп сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус.
«Хотела бы сообщить всем, что сдала положительный тест на COVID-19. Я самоизолировалась дома, у меня слабые симптомы, чувствую себя хорошо. Вместе мы преодолеем это», — написала 29-летняя Халеп в своем микроблоге в Twitter.