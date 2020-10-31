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17:49 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв в пятый раз в сезоне вышел в финал турнира АТР. Андерсон не смог завершить матч

Российский теннисист Андрей Рублёв в пятый раз в сезоне вышел в финал турнира АТР.

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Источник: РИА "Новости"

Соперник Рублёва по полуфиналу турнира категории АТР в Вене представитель ЮАР Кевин Андерсон не сумел доиграть матч и снялся при счёте 6:4, 4:1 в пользу Рублёва. Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Рублёв 11 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Андерсон подал 6 эйсов, 5 раз ошибся на подаче и не имел ни одного шанса взять подачу соперника.

Для Рублёва это уже третий травмированный соперник на турнире в Вене. Во втором круге матч с россиянином не сумел доиграть итальянец Янник Синнер, а в четвертьфинале Доминик Тим завершил встречу, но позже снялся со следующего турнира из-за травмы.

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