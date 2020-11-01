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00:54 (мск), источник: Sport24

2-я ракетка мира Халеп заразилась коронавирусом

Румынская теннисистка, 2-я ракетка мира Симона Халеп сообщила о том, что заразилась коронавирусом.

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Источник: Sport24

«Я хотела бы сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Я изолируюсь дома и иду на поправку после легких симптомов. Я чувствую себя хорошо… мы преодолеем это вместе», — написала Халеп в твиттере.

Примечательно, что 29-летняя спортсменка пропустила Открытый чемпионат США из-за опасений заразиться коронавирусом. В августе она сказала, что предпочтет оставаться в Европе и там же тренироваться.

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