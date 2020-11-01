2-я ракетка мира Халеп заразилась коронавирусом
Румынская теннисистка, 2-я ракетка мира Симона Халеп сообщила о том, что заразилась коронавирусом.
Румынская теннисистка, 2-я ракетка мира Симона Халеп сообщила о том, что заразилась коронавирусом.
«Я хотела бы сообщить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Я изолируюсь дома и иду на поправку после легких симптомов. Я чувствую себя хорошо… мы преодолеем это вместе», — написала Халеп в твиттере.
Примечательно, что 29-летняя спортсменка пропустила Открытый чемпионат США