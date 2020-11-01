Сегодня состоится финал турнира ATP 250 Astana Open
Квалификационные матчи турнира начались 25 октября.
Квалификационные матчи турнира начались 25 октября.
На кортах Национального теннисного центра
В финале сыграют 39-я ракетка мира француз Адриан Маннарино (третий номер турнира) и австралиец Джон Миллман (четвертый номер турнира) — 45-й в рейтинге ATP. В парном финале сыграют бельгийцы Сандер Жилле и Йоран Флиген против австралийцев Макса Перселла и Люка Сэвилла.
Его отличительной чертой уже называют короткие сроки подготовки — всего шесть недель и очень длинные, до трех часов времени, матчи.
«Напряженные матчи, много трехсетовых, таких почти 70 процентов, близкая, напряженная борьба, каждый хочет выиграть. Для многих это будет последний турнир в календаре, поэтому все сражались», — подчеркнул
Звание на самый длительный матч оспаривают встреча Томми Пола и Джона Миллмана, — она шла почти три часа, 171 минута игрового времени — и противостояние казахстанца Дмитрия Попко и молдаванина Раду Албота — тоже ровно 171 минута. Самый короткий матч может войти в историю турнира как встреча казахстанца Тимофея Скатова и финна Эмиля Руусувуори — 60 минут.
По статистике эйсов, всех участников Astana Open уверенно опережает Егор Герасимов из Беларуси. Лучший прием подачи показывает француз Адриан Маннарино — 42 процента. Качественнее всех реализует подачу и выигрывает первое очко Эмиль Руусувуори, обошедший накануне казахстанца Михаила Кукушкина.
«Мы довольны, как проходит турнир, очень хорошую обратную связь получаем от игроков, от организаторов, от ATP и надеемся, что кульминационная часть, финал пройдет на высшем уровне», — заявил Польский.
Квалификационные матчи турнира начались 25 октября. Четверкой лучших сеяных на Astana Open стали французы Бенуа Пэр и Адриан Маннарино, бывший чемпион мира среди юниоров и игрок нового поколения Миомир Кечманович и австралиец Джон Миллман.
На корты Astana Оpen выходили теннисисты из Казахстана, Испании, Сербии, Франции, Австралии, Великобритании, Португалии, США, Италии, Чехии, Молдовы, Аргентины, России, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Германии, ЮАР, Финляндии, Японии, Бельгии, Дании, Нидерландов, Уругвая, Хорватии, Бразилии, Индии, Эквадора и Монако.
Призовой фонд турнира составляет 275 тысяч долларов. В прямом эфире матчи Astana Open показывает телеканал Qazsport. Кроме того, заявки на международную трансляцию запросили 28 стран мира.
В статусе генерального спонсора на ATP 250 Astana Open присутствует компания Beeline. Спонсоры: Forte Bank и Mastercard.