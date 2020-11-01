Кубот и Мело завоевали парный титул на турнире в Вене

В финальном матче соревнований Кубот и Мело (3-й номер посева) обыграли британцев Джейми Маррея и Нила Скупски со счетом 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 55 минут.

Для Кубота данный парный титул стал вторым в сезоне и 27-м в карьере, Мело также выиграл свой второй парный турнир в сезоне и 35-й в карьере.