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18:06 (мск), источник: ТАСС

Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Вене

ТАСС, 1 ноября. Россиянин Андрей Рублев победил итальянца Лоренцо Сонего в финальном матче турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Вене. Призовой фонд соревнований составляет более $1,4 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, который посеян на турнире под пятым номером. 25-летний Сонего пробился в основную сетку через квалификацию.

Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Сонего — 42-ю. В активе российского теннисиста семь титулов под эгидой организации, он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды — в этом сезоне. Итальянец является победителем одного турнира АТР.

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