Андрей Рублев стал победителем теннисного турнира в Вене

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу 23-летнего россиянина, который посеян на турнире под пятым номером. 25-летний Сонего пробился в основную сетку через квалификацию.

Рублев занимает восьмую строчку рейтинга АТР, Сонего — 42-ю. В активе российского теннисиста семь титулов под эгидой организации, он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды — в этом сезоне. Итальянец является победителем одного турнира АТР.