Россиянин Даниил Медведев поднялся на пятую строчку в рейтинге ATP
ТАСС, 2 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на пятое место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 2 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на пятое место в рейтинге Ассоциации
Медведев обошел грека Стефаноса Циципаса. Андрей Рублев, в воскресенье одержавший победу на турнире в Вене, сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 19-е место.
Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.
Рейтинг АТР от 2 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков;.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.
5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 980;.
6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 015;.
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 839;.
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 285;.
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075…
19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2 245.