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10:08 (мск), источник: ТАСС

Россиянин Даниил Медведев поднялся на пятую строчку в рейтинге ATP

ТАСС, 2 ноября. Россиянин Даниил Медведев поднялся с шестого на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: AP 2020

Медведев обошел грека Стефаноса Циципаса. Андрей Рублев, в воскресенье одержавший победу на турнире в Вене, сохранил восьмую позицию. Карен Хачанов опустился на одну строчку и занимает 19-е место.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Рейтинг АТР от 2 ноября:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков;.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850;.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 9 125;.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630;.

5 (6). Даниил Медведев (Россия) — 5 980;.

6 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5 925;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 015;.

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3 839;.

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 285;.

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 075…

19 (18). Карен Хачанов (Россия) — 2 245.

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