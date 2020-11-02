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17:29 (мск), источник: Чемпионат.com

«Подумываю о смене имиджа»: Арина Соболенко показала фото в новом образе

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографию с кудрявыми волосами.

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«Подумываю о смене имиджа», — написала Соболенко.

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На прошедшем турнире в Остраве Соболенко оформила победный дубль. В одиночном разряде белоруска одержала победу в финале над соотечественницей Викторией Азаренко. Финал был первым в истории решающим матчем турнира WTA, в котором встретились белорусские теннисистки. После победы Соболенко поднялась на 11-ю строчку в рейтинге WTA.

В парном разряде Арина вместе с бельгийкой Элисе Мертенс в финале победила пару Габриэла Дабровски (Канада) — Луиза Стефани (Бельгия).

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