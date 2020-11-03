Российский теннисист Хачанов проиграл в первом круге турнира серии Masters в Париже
ТАСС, 3 ноября. Россиянин Карен Хачанов уступил испанцу Алехандро
ТАСС, 3 ноября. Россиянин Карен Хачанов уступил испанцу Алехандро
Встреча завершилась со счетом 6:3, 2:6, 6:2 в пользу испанца. Хачанов был посеян на турнире под 11-м номером.
Следующим соперником испанского теннисиста станет француз Бенжамен Бонзи, занимающий в рейтинге ATP 180-е место.
24-летний Хачанов занимает 19-е место мирового рейтинга. На счету россиянина четыре победы на турнирах ATP и выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции 2019 года.
Турнир в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд турнира составляет €3,15 млн.