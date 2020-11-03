Белорусские теннисистки остались на своих местах, Герасимов поднялся на 6 строк в мировом рейтинге
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские теннисистки сохранили свои позиции в обновленном мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские теннисистки сохранили свои позиции в обновленном мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Арина Соболенко занимает 11-е место, имея 4045 очков, на две строки ниже Виктория Азаренко, у которой 3426 баллов, у Александры Саснович 798 очков и 92-я позиция.
Топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA):
1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,
2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,
3. Наоми Осака (Япония) — 5780,
4. София Кенин (США) — 5760,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5260,
6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,
7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,
8. Петра Квитова (Чехия) — 4516,
9. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505,
10. Серена Уильямс (США) — 4080.
В рейтинге Ассоциации
Первая десятка рейтинга АТР:
1. Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков,
2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,
3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,
4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,
5. Даниил Медведев (Россия) — 5980,
6. Стефанос Циципас (Греция) — 5925,
7. Александр Зверев (Германия) — 5015,
8. Андрей Рублев (Россия) — 3839,
9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3285,
10. Маттео Берреттини (Италия) — 3075.