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3 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусские теннисистки остались на своих местах, Герасимов поднялся на 6 строк в мировом рейтинге

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущие белорусские теннисистки сохранили свои позиции в обновленном мировом рейтинге, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Арина Соболенко занимает 11-е место, имея 4045 очков, на две строки ниже Виктория Азаренко, у которой 3426 баллов, у Александры Саснович 798 очков и 92-я позиция.

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Топ-10 рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA):

1. Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков,

2. Симона Халеп (Румыния) — 7255,

3. Наоми Осака (Япония) — 5780,

4. София Кенин (США) — 5760,

5. Элина Свитолина (Украина) — 5260,

6. Каролина Плишкова (Чехия) — 5205,

7. Бьянка Андрееску (Канада) — 4555,

8. Петра Квитова (Чехия) — 4516,

9. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505,

10. Серена Уильямс (США) — 4080.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) белорус Егор Герасимов, добравшийся на прошлой неделе до четвертьфинала турнира в Нур-Султане, поднялся с 83-го на 77-е место, имея 820 очков. У Ильи Ивашко 115-я позиция (573 балла), Владимир Игнатик занимает 330-е место (128).

Первая десятка рейтинга АТР:

1. Новак Джокович (Сербия) — 11 830 очков,

2. Рафаэль Надаль (Испания) — 9850,

3. Доминик Тим (Австрия) — 9125,

4. Роджер Федерер (Швейцария) — 6630,

5. Даниил Медведев (Россия) — 5980,

6. Стефанос Циципас (Греция) — 5925,

7. Александр Зверев (Германия) — 5015,

8. Андрей Рублев (Россия) — 3839,

9. Диего Шварцман (Аргентина) — 3285,

10. Маттео Берреттини (Италия) — 3075.

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