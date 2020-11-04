Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Париже

Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Париже

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев шагнул в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже после отказа соперника от продолжения борьбы в первом сете.