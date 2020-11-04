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15:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Париже

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев шагнул в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже после отказа соперника от продолжения борьбы в первом сете.

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Источник: Reuters

Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в матче второго раунда противостоял южноафриканцу Кевину Андерсону. Встреча, продолжавшаяся 47 минут, была прервана при счете 6:6 (5:2) в пользу россиянина.

Следующий соперник Медведева определится по итогам противостояния Алекс де Минаур (Австралия, 16-й сеяный) — Лоренцо Сонего (Италия).

Призовой фонд турнира превышает 3,3 миллиона евро.

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