Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Париже
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев шагнул в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже после отказа соперника от продолжения борьбы в первом сете.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев шагнул в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже после отказа соперника от продолжения борьбы в первом сете.
Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, в матче второго раунда противостоял южноафриканцу Кевину Андерсону. Встреча, продолжавшаяся 47 минут, была прервана при счете 6:6 (5:2) в пользу россиянина.
Следующий соперник Медведева определится по итогам противостояния Алекс де Минаур (Австралия, 16-й сеяный) — Лоренцо Сонего (Италия).
Призовой фонд турнира превышает 3,3 миллиона евро.