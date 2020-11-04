Андрееску, пропустившая сезон, готова вернуться на корт
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, полностью пропустившая сезон-2020
Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, полностью пропустившая сезон-2020
Победительница US Open — 2019 получила травму колена на Итоговом турнире в октябре прошлого года и с тех пор на корт не выходила.
«У меня все в порядке. В последнее время меня постоянно беспокоили
Не скажу, что уже завтра готова сыграть полный матч, но через пару недель я должна быть в полном порядке. Совершенно точно сыграю на Открытом чемпионате Австралии, — цитирует Андрееску Tennis Majors.