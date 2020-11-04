Андрееску, пропустившая сезон, готова вернуться на корт

Победительница US Open — 2019 получила травму колена на Итоговом турнире в октябре прошлого года и с тех пор на корт не выходила.

«У меня все в порядке. В последнее время меня постоянно беспокоили какие-то мелочи личного характера, но сейчас я упорно тренируюсь. Очень жду следующего года, я полностью здорова.