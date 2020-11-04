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18:44 (мск), источник: Sport24

Андрееску, пропустившая сезон, готова вернуться на корт

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску, полностью пропустившая сезон-2020 из-за травмы, сообщила, что готова вернуться к участию в турнирах в 2021 году.

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Победительница US Open — 2019 получила травму колена на Итоговом турнире в октябре прошлого года и с тех пор на корт не выходила.

«У меня все в порядке. В последнее время меня постоянно беспокоили какие-то мелочи личного характера, но сейчас я упорно тренируюсь. Очень жду следующего года, я полностью здорова.

Не скажу, что уже завтра готова сыграть полный матч, но через пару недель я должна быть в полном порядке. Совершенно точно сыграю на Открытом чемпионате Австралии, — цитирует Андрееску Tennis Majors.

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