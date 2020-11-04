Зверев вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев пробился в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона евро.
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев пробился в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона евро.
Зверев, посеянный под четвертым номером, во втором круге обыграл серба Миомира Кечмановича со счетом 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть менее одного часа.
Соперником Зверева по третьем раунду станет француз Адриан Маннарино.