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19:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Зверев вышел в третий раунд «Мастерса» в Париже

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев пробился в третий раунд теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

Зверев, посеянный под четвертым номером, во втором круге обыграл серба Миомира Кечмановича со счетом 6:2, 6:2. Теннисисты провели на корте чуть менее одного часа.

Соперником Зверева по третьем раунду станет француз Адриан Маннарино.

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