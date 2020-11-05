Рублев стал лидером сезона по победам, обойдя Джоковича

Для Рублева эта победа стала 40-й в этом сезоне, что позволило россиянину стать лидером тура по этому показателю. Ранее он делил первую строчку с Новаком Джоковичем, однако серб пропускает парижский «Мастерс».

Далее в рейтинге сезона идет грек Стефанос Циципас с 28 победами, а четвертое место делят аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев — по 24 победы.

Добавим, что на минувшей неделе Рублев выиграл турнир в Вене и обошел Джоковича по количеству титулов в сезоне — 5 против 4.

В третьем круге турнира в Париже Рублев сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой.