Рублев стал лидером сезона по победам, обойдя Джоковича
В среду, 4 ноября, российский теннисист Андрей Рублев обыграл румына Раду Албота во втором круге «Мастерса» в Париже со счетом 6:1, 6:2.
В среду, 4 ноября, российский теннисист Андрей Рублев обыграл румына Раду Албота во втором круге «Мастерса» в Париже со счетом 6:1, 6:2.
Для Рублева эта победа стала 40-й в этом сезоне, что позволило россиянину стать лидером тура по этому показателю. Ранее он делил первую строчку с Новаком Джоковичем, однако серб пропускает парижский «Мастерс».
Далее в рейтинге сезона идет грек Стефанос Циципас с 28 победами, а четвертое место делят аргентинец Диего Шварцман и немец Александр Зверев — по 24 победы.
Добавим, что на минувшей неделе Рублев выиграл турнир в Вене и обошел Джоковича по количеству титулов в сезоне — 5 против 4.
В третьем круге турнира в Париже Рублев сыграет со швейцарцем Станисласом Вавринкой.