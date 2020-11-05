Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Германии

В поединке 1/16 финала одиночного разряда Илья Ивашко, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух сетах немецкого теннисиста Дастина Брауна, у которого 256-я позиция — 6:2, 7:5. Сегодня в матче за выход в четвертьфинал соперником белоруса будет представитель Австрии Юрий Родионов (143-й номер рейтинга АТР).
В 1/8 финала парного разряда Илья Ивашко и российский теннисист Евгений Донской проиграли в трехсетовом матче индийскому тандему Рамкумар Раманатан / Пурав Раджа — 7:5, 4:6, 9:11.
Состязания в Эккентале завершатся 8 ноября.