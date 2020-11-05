Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Германии

В поединке 1/16 финала одиночного разряда Илья Ивашко, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух сетах немецкого теннисиста Дастина Брауна, у которого 256-я позиция — 6:2, 7:5. Сегодня в матче за выход в четвертьфинал соперником белоруса будет представитель Австрии Юрий Родионов (143-й номер рейтинга АТР).