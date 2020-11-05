Текущие события
Хоккей. Европа
15:30
Чехия
Швеция
Хоккей. Европа
19:30
Россия
Финляндия
Футбол. Еврокубки
20:55
Рома
ЧФР
Футбол. Еврокубки
20:55
Рапид В
Дандолк
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Ницца
Футбол. Еврокубки
20:55
Хапоэль Беэр-Шева
Байер
Футбол. Еврокубки
20:55
Бенфика
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
20:55
Лех
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
20:55
ПАОК
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:55
Омония
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:55
Реал Сосьедад
АЗ
Футбол. Еврокубки
20:55
Риека
Наполи
Футбол. Еврокубки
20:55
Сивасспор
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:55
Лудогорец
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
23:00
Фейеноорд
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо З
Вольфсбергер
Футбол. Еврокубки
23:00
Янг Бойз
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
23:00
Арсенал
Мольде
Футбол. Еврокубки
23:00
Лестер
Брага
Футбол. Еврокубки
23:00
Заря Лг
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Селтик
Спарта П
Футбол. Еврокубки
23:00
Милан
Лилль
Футбол. Еврокубки
23:00
Вильярреал
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
23:00
Антверпен
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
23:00
Црвена Звезда
Гент
Футбол. Еврокубки
23:00
Хоффенхайм
Слован Л
Все события
Фоторепортажи
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
11:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел в 1/8 финала турнира в Германии

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко победно стартовал на турнире серии «Челленджер» в немецком Эккентале с призовым фондом 88,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В поединке 1/16 финала одиночного разряда Илья Ивашко, занимающий 115-е место в мировом рейтинге, обыграл в двух сетах немецкого теннисиста Дастина Брауна, у которого 256-я позиция — 6:2, 7:5. Сегодня в матче за выход в четвертьфинал соперником белоруса будет представитель Австрии Юрий Родионов (143-й номер рейтинга АТР).

В 1/8 финала парного разряда Илья Ивашко и российский теннисист Евгений Донской проиграли в трехсетовом матче индийскому тандему Рамкумар Раманатан / Пурав Раджа — 7:5, 4:6, 9:11.

Состязания в Эккентале завершатся 8 ноября.

Гороскоп на май 2020
Ким Кардашьян поставила в тупик пользователей своим костюмом на Хэллоуин
«Краснодар» и «Зенит» снова потеряли очки в Лиге чемпионов
Коэффициенты УЕФА: «Зенит» помог России оторваться от Бельгии
Пора побеждать: ЦСКА в Лиге Европы сыграет с «Фейенордом»
Месси забивает с пенальти, Холанн — быстрее всех. Главное в ЛЧ
Сборная России по хоккею стартует на Евротуре матчем с финнами
Мяч игрока «Краснодара» претендует на гол недели в ЛЧ (видео)
Рублев стал лидером сезона по победам, обойдя Джоковича
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь