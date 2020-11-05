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5 ноября, источник: БЕЛТА

Белорус Илья Ивашко вышел в ¼ финала теннисного турнира в Германии

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-й номер мирового рейтинга) вышел в четвертьфинал одиночного разряда турнира серии «Челленджер» в немецком Эккентале с призовым фондом 88,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в 1/8 финала белорус разгромил представителя Австрии Юрия Родионова (143) — 6:0, 6:1. Встреча продолжалась всего 47 минут. В игре за попадание в полуфинал Илья Ивашко встретится со швейцарцем Марком-Андреа Хуслером (156). В стартовом матче Илья Ивашко победил в двух сетах немецкого теннисиста Дастина Брауна (256) — 6:2, 7:5.

В 1/8 финала парного разряда Илья Ивашко и российский теннисист Евгений Донской проиграли в трехсетовом матче индийскому тандему Рамкумар Раманатан / Пурав Раджа — 7:5, 4:6, 9:11.

На женском турнире в американском Чарльстоне с призовым фондом $100 тыс. белоруска Ольга Говорцова (131) в 1/16 финала одиночного разряда проиграла американке Мэдисон Бренгл (81) — 4:6, 3:6. В 1/8 финала парного разряда Ольга Говорцова и украинка Катерина Бондаренко выиграли у американского дуэта Эмма Наварро / Кеннеди Шаффер — 2:6, 6:4, 10:8. В четвертьфинале белорусско-украинская пара встретится с автралийско-египетским тандемом Астра Шарма / Маяр Шериф.

Соревнования в Эккентале и Чарльстоне завершатся 8 ноября.

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