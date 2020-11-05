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16:49 (мск), источник: ТАСС

Медведев вышел в четвертьфинал теннисного турнира серии «Мастерс»

ТАСС, 5 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл австралийца Алекса де Минаура в матче третьего круга и вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», проходящего в Париже.

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Источник: Reuters

Матч закончился со счетом 5:7, 6:2, 6:2 в пользу 24-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Де Минаур имел 16-й номер посева. В ¼ финала Медведев сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом (6).

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации.

Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года.

21-летний де Минаур находится на 25-й строчке рейтинга, он трижды становился победителем турниров ATP. Наивысшим достижением австралийца на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США 2020 года.

Турнир в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.

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