Рублев уступил Вавринке и не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии Masters
ТАСС, 6 ноября. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в матче третьего круга турнира серии Masters, проходящего в Париже.
ТАСС, 6 ноября. Российский теннисист Андрей Рублев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке в матче третьего круга турнира серии Masters, проходящего в Париже.
Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу 35-летнего швейцарца, посеянного на турнире под 12-м номером. В четвертьфинале Вавринка сыграет с четвертым сеяным Александром Зверевым из Германии.
Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации
Вавринка занимает 20-е место в рейтинге ATP. В активе швейцарца 16 побед на турнирах под эгидой организации. Вавринка является победителем Открытых чемпионатов Австралии (2014), Франции (2015) и США (2016). В 2008 году швейцарец выиграл золото Олимпийских игр в парном разряде.
Турнир в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.