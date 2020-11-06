Рублев уступил Вавринке и не смог выйти в четвертьфинал теннисного турнира серии Masters

Матч завершился со счетом 1:6, 6:4, 6:3 в пользу 35-летнего швейцарца, посеянного на турнире под 12-м номером. В четвертьфинале Вавринка сыграет с четвертым сеяным Александром Зверевым из Германии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--70ff24592194755c2686" data-vnd="70ff24592194755c2686" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=70ff24592194755c2686" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в активе российского теннисиста семь титулов под эгидой организации, он трижды доходил до четвертьфинала турниров серии Большого шлема, дважды — в этом сезоне.

Вавринка занимает 20-е место в рейтинге ATP. В активе швейцарца 16 побед на турнирах под эгидой организации. Вавринка является победителем Открытых чемпионатов Австралии (2014), Франции (2015) и США (2016). В 2008 году швейцарец выиграл золото Олимпийских игр в парном разряде.