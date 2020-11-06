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20:06 (мск), источник: ТАСС

Медведев вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже

ТАСС, 6 ноября. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана и вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже.

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Источник: AP 2020

Матч закончился со счетом 6:3, 6:1 в пользу 24-летнего россиянина, посеянного на турнире под третьим номером. Шварцман имел шестой номер посева. В полуфинале Медведев сыграет против победителя встречи между канадцем Милошем Раоничем (10) и французом Уго Умбером.

Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Благодаря выходу в полуфинал турнира в Париже россиянин в понедельник обойдет в обновленном рейтинге ATP швейцарца Роджера Федерера. Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года.

28-летний Шварцман занимает девятое место в рейтинге АТР, в его активе три титула под эгидой организации. Наивысшим достижением аргентинца на турнирах серии Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2020 года.

Турнир в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.

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