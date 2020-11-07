Джокович гарантированно завершит сезон в статусе первой ракетки мира

Теперь на его счету шесть триумфальных сезонов. По этому показателю Джокович догнал американского спортсмена Пита Сампраса, на счету которого также шесть сезонов на первой строчке рейтинга.

Кроме того, 33-летний Новак Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории. Серб — 17 кратный победитель турниров «Большого шлема». Он восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на «Ролан Гаррос». В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open.