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10:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Джокович гарантированно завершит сезон в статусе первой ракетки мира

Сербский теннисист Новак Джокович досрочно гарантировал себе завершение сезона на первой строчке в мировом рейтинге АТР.

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Теперь на его счету шесть триумфальных сезонов. По этому показателю Джокович догнал американского спортсмена Пита Сампраса, на счету которого также шесть сезонов на первой строчке рейтинга.

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Кроме того, 33-летний Новак Джокович стал самой возрастной первой ракеткой мира в истории. Серб — 17 кратный победитель турниров «Большого шлема». Он восемь раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз становился победителем Уимблдонского турнира, трижды с триумфом заканчивал Открытый чемпионат США и один раз побеждал на «Ролан Гаррос». В 2020 году Новак Джокович стал победителем Australian Open.

Источник: ATP Tour

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