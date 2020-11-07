Знаменитый теннисист решил продать виллу вместе с матерью

Площадь дома составляет 449 квадратных метров, а территории — 825 квадратных метров. Беккер хочет получить за виллу 1,97 миллиона евро. Покупатель, согласно условию предлагаемого контракта, не имеет право выселять женщину до ее смерти.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fbb2cf314ad9a383e299" data-vnd="fbb2cf314ad9a383e299" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fbb2cf314ad9a383e299" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Представитель агентства недвижимости отказался давать комментарии по поводу пунктов договора, заявив, что продажу хотели провести как можно незаметнее, чтобы не возникало лишних вопросов.

Издание отмечает, что этот дом считается одним из объектов недвижимости, которые Беккер не задекларировал в рамках дела о банкротстве. По версии следствия, в июне 2017 года спортсмен нарушил условия этой процедуры.

Правоохранители считают, что у Беккера есть доля в бизнесе, банковские счета и несколько объектов недвижимости в Лондоне и Германии. Сам спортсмен не признает вину. Ему грозит до семи лет тюрьмы.