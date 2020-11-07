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14:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Знаменитый теннисист решил продать виллу вместе с матерью

Знаменитый в прошлом немецкий теннисист Борис Беккер выставил на продажу виллу в родном городе Лаймене. Необычным условием сделки стало желание спортсмена продать дом вместе со своей 85-летней матерью Эльвирой Беккер, проживающей там, пишет издание RNZ.

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Источник: AP 2020

Площадь дома составляет 449 квадратных метров, а территории — 825 квадратных метров. Беккер хочет получить за виллу 1,97 миллиона евро. Покупатель, согласно условию предлагаемого контракта, не имеет право выселять женщину до ее смерти.

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Представитель агентства недвижимости отказался давать комментарии по поводу пунктов договора, заявив, что продажу хотели провести как можно незаметнее, чтобы не возникало лишних вопросов.

Издание отмечает, что этот дом считается одним из объектов недвижимости, которые Беккер не задекларировал в рамках дела о банкротстве. По версии следствия, в июне 2017 года спортсмен нарушил условия этой процедуры.

Правоохранители считают, что у Беккера есть доля в бизнесе, банковские счета и несколько объектов недвижимости в Лондоне и Германии. Сам спортсмен не признает вину. Ему грозит до семи лет тюрьмы.

Борис Беккер является шестикратным чемпионом турниров «Большого шлема» В 1985 он в 17 лет стал самым юным победителем Уимблдона. Также теннисист оставался одним из самых скандальных в своем виде спорта.

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