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17:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в полуфинале турнира в Германии

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (115-й номер мирового рейтинга) не сумел пробиться в финал одиночного разряда турнира серии «Челленджер» в немецком Эккентале с призовым фондом 88,5 тыс. евро, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в полуфинале Илья Ивашко уступил в двух сетах американскому теннисисту Себастьяну Корде (136) — 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 10 минут. Соперником американца в решающем поединке 8 ноября будет индиец Рамкумар Раманатан (206).

На старте этого турнира Илья Ивашко победил немецкого теннисиста Дастина Брауна (256) — 6:2, 7:5, в 1/8 финала разгромил представителя Австрии Юрия Родионова (143) — 6:0, 6:1, а в четвертьфинале обыграл швейцарского теннисиста Марко-Андреа Хуслера (156) — 6:4, 6:4.

В 1/8 финала парного разряда Илья Ивашко и российский теннисист Евгений Донской проиграли в трехсетовом матче индийскому тандему Рамкумар Раманатан / Пурав Раджа — 7:5, 4:6, 9:11.

На женском турнире в американском Чарльстоне с призовым фондом $100 тыс. белоруска Ольга Говорцова (131) в 1/16 финала одиночного разряда проиграла американке Мэдисон Бренгл (81) — 4:6, 3:6. В 1/8 финала парного разряда Ольга Говорцова и украинка Катерина Бондаренко выиграли у американского дуэта Эмма Наварро / Кеннеди Шаффер — 2:6, 6:4, 10:8, а в четвертьфинале проиграли австралийско-египетскому тандему Астра Шарма / Маяр Шериф — 1:6, 6:3, 6:10.

Соревнования в Эккентале и Чарльстоне завершатся 8 ноября.

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