Медведев впервые за год сыграет в финале турнира АТР

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:4) в пользу 24-летнего россиянина, который посеян на турнире под третьим номером. Раонич имел 10-й номер посева. Россиянин одержал третью победу над Раоничем в трех встречах, ранее теннисисты играли между собой в четвертьфиналах турниров ATP в Токио 2018 года (Медведев стал победителем турнира) и австралийском Брисбене 2019 года. В финале Медведеву будет противостоять победитель матча между испанцем Рафаэлем Надалем (1) и представителем Германии Александром Зверевым (4).

Медведев в четвертый раз вышел в финал турнира серии «Мастерс», в 2019 году он победил в Цинциннати и Шанхае, а в Монреале проиграл Надалю.

Финал турнира в Париже станет первым для россиянина в текущем сезоне. В прошлом году он девять раз принимал участие в решающих матчах, одержав победу в четырех из них.

Россиянин занимает пятое место в рейтинге ATP, на его счету семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Высшим достижением Медведева на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года.

29-летний Раонич располагается на 17-м месте мировой классификации, восемь раз победив на турнирах АТР. В 2016 году он выходил в финал Уимблдона.

Турнир в Париже завершится 8 ноября. Общий призовой фонд соревнования составляет €3,15 млн.