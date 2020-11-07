Донской не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира в Софии
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 325 тысяч евро.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 325 тысяч евро.
Донской в стартовом матче квалификации уступил сербу Виктору Троицки — 4:6, 7:6 (7:2), 4:6. Матч продолжался чуть более двух часов.