Донской не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира в Софии

Донской не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира в Софии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Россиянин Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку теннисного турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 325 тысяч евро.