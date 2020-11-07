Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д
Бавария
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Челси
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Осасуна
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Беневенто
Специя
03
Футбол. Зарубежный
22:45
Парма
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Кадис
Футбол. Зарубежный
19:00
Бордо
Монпелье
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Ахмат
01
Хоккей. Европа
18:30
Финляндия
Чехия
02
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Бетис
52
Футбол. Зарубежный
18:00
Кристал Пэлас
Лидс
41
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Герта
03
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Шальке-04
22
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Фрайбург
30
Футбол. Зарубежный
17:30
Унион Б
Арминия
50
Футбол. Зарубежный
17:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
22
Футбол. Первый дивизион
17:00
Текстильщик
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Шинник
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Кальяри
Сампдория
20
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо Р
Нефтехимик
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Ротор
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Динамо Бр
СКА-Хабаровск
25
Футбол. Первый дивизион
16:00
Алания
Балтика
50
Футбол. Зарубежный
16:00
Уэска
Эйбар
11
Футбол. Зарубежный
15:30
Эвертон
Манчестер Юнайтед
13
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Енисей
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Акрон
30
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Торпедо М
32
Хоккей. Европа
14:30
Швеция
Россия
ОТ
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Иртыш
Чайка
22
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Нефтехимик
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Спартак-2
Нижний Новгород
04
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Спартак
22
Футбол. Первый дивизион
11:00
Томь
Оренбург
01
Все события
Фоторепортажи
10«Зенит» упустил победу над «Лацио»
40Обаятельная ведущая «Спартака» примерила костюм дьявола, на трибунах дурачились квнщики. Фото хоккейного дерби
20:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведев сыграет со Зверевым в финале «Мастерса» в Париже

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона евро.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В полуфинале Зверев, посеянный под 4-м номером, обыграл первую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля — 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 39 минут.

В финале соперником Зверева станет россиянин Даниил Медведев (3).

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
«Спартак» продолжает хромать: Не смогли победить «Урал»
18-летний русский вратарь остановил взрослую сборную Швеции
Медведев впервые за год сыграет в финале турнира АТР
Месси помог «Барсе» прервать серию из четырех матчей без побед
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» в матче АПЛ
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь