Медведев сыграет со Зверевым в финале «Мастерса» в Париже
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона евро.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Представитель Германии Александр Зверев вышел в финал теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого превышает 3,3 миллиона евро.
В полуфинале Зверев, посеянный под 4-м номером, обыграл первую ракетку турнира испанца Рафаэля Надаля — 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 39 минут.
В финале соперником Зверева станет россиянин Даниил Медведев (3).