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7 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Карацев вышел в решающий раунд квалификации теннисного турнира в Софии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финальный раунд квалификации турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 325 тысяч евро.

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Источник: Спорт РИА Новости

Карацев в матче первого отборочного раунда переиграл болгарина Александра Донски со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.

За выход основную сетку турнира Карацев поспорит со швейцарцем Марком-Андреа Хуслером.

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