Карацев вышел в решающий раунд квалификации теннисного турнира в Софии
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финальный раунд квалификации турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 325 тысяч евро.
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финальный раунд квалификации турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 325 тысяч евро.
Карацев в матче первого отборочного раунда переиграл болгарина Александра Донски со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 15 минут.
За выход основную сетку турнира Карацев поспорит со швейцарцем