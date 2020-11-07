Карацев вышел в решающий раунд квалификации теннисного турнира в Софии

Карацев вышел в решающий раунд квалификации теннисного турнира в Софии

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Российский теннисист Аслан Карацев пробился в финальный раунд квалификации турнира в Софии, призовой фонд которого превышает 325 тысяч евро.