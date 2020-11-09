Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Линце

Сегодня белоруска уверенно переиграла в двух сетах американскую теннисистку Бернарду Перу (61) — 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 20 минут.

Во вторник, 10 ноября, соперницей 11-й ракетки планеты Арины Соболенко, посеянной под первым номером, будет представительница Италии Ясмин Паолини (94).