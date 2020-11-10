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10 ноября, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Линце

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке первого раунда белоруска, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, за полтора часа обыграла в двух партиях итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94) — 6:4, 6:4. В 1/8 финала Арина Соболенко сыграет со швейцаркой Штефани Фегеле (124).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (92) в 1/16 финала победила в двух сетах американку Бернарду Перу (61) — 6:3, 6:1. Следующей соперницей белоруски будет хорватка Яна Фетт (236).

Соревнования в Линце финишируют 14 ноября.

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