Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Линце

В поединке первого раунда белоруска, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, за полтора часа обыграла в двух партиях итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94) — 6:4, 6:4. В 1/8 финала Арина Соболенко сыграет со швейцаркой Штефани Фегеле (124).