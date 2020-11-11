Доминик Тим признан спортсменом года в Австрии
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Третья ракетка мира теннисист Доминик Тим признан спортсменом года в Австрии, сообщается на сайте телерадиокомпании ORF.
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Третья ракетка мира теннисист Доминик Тим признан спортсменом года в Австрии, сообщается на сайте телерадиокомпании ORF.
В голосовании принимали участие представители Ассоциации спортивных СМИ Австрии. Торжественная церемония вручения наград состоялась в Вене во вторник.
Тим впервые стал обладателем приза, который последние пять лет получал горнолыжник Марсель Хиршер. В 2020 году 27-летний теннисист стал победителем Открытого чемпионата США, всего за карьеру он выиграл 17 турниров в одиночном разряде.
Спортсменкой года в Австрии признана легкоатлетка Ивона Дадич, выступающая в многоборье.