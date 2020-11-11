Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
СКА-Хабаровск
Нефтехимик
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Алания
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Балтика
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Томь
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Динамо Мн
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
16:00
Нижний Новгород
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Динамо Бр
Футбол. Сборные
17:45
Греция
Кипр
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
19:00
Торпедо М
Факел
Футбол. Сборные
20:00
Мальта
Лихтенштейн
Футбол. Сборные
20:00
Сан-Марино
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Казахстан
Футбол. Сборные
20:00
Литва
Фарерские острова
Футбол. Сборные
20:00
Румыния
Беларусь
Футбол. Сборные
20:00
Норвегия
Израиль
Футбол. Сборные
20:45
Турция
Хорватия
Футбол. Сборные
21:30
Дания
Швеция
Футбол. Сборные
22:30
Люксембург
Австрия
Футбол. Сборные
22:45
Нидерланды
Испания
Футбол. Сборные
22:45
Германия
Чехия
Футбол. Сборные
22:45
Бельгия
Швейцария
Футбол. Сборные
22:45
Италия
Эстония
Футбол. Сборные
22:45
Словения
Азербайджан
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Андорра
Футбол. Сборные
22:45
Польша
Украина
Футбол. Сборные
23:10
Франция
Финляндия
Все события
Фоторепортажи
8Победа в руках Дзюбы: «Зенит» обыграл «Краснодар»
16«Краснодар» преклонил колено перед «Челси»
11:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Доминик Тим признан спортсменом года в Австрии

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Третья ракетка мира теннисист Доминик Тим признан спортсменом года в Австрии, сообщается на сайте телерадиокомпании ORF.

Наверх
Источник: AP 2020

В голосовании принимали участие представители Ассоциации спортивных СМИ Австрии. Торжественная церемония вручения наград состоялась в Вене во вторник.

Тим впервые стал обладателем приза, который последние пять лет получал горнолыжник Марсель Хиршер. В 2020 году 27-летний теннисист стал победителем Открытого чемпионата США, всего за карьеру он выиграл 17 турниров в одиночном разряде.

Спортсменкой года в Австрии признана легкоатлетка Ивона Дадич, выступающая в многоборье.

 Самая горячая красотка ММА опубликовала соблазнительное фото в душе
Знойная Лилия: красотка, спасшая карьеру форварда сборной России
«Спартак» в первый раз в нынешнем сезоне обыграл ЦСКА в КХЛ
Евгений Малкин призвал вернуть Дзюбу в сборную России
У «Барселоны» нет денег на зимние трансферы
«Ювентус» может предложить «ПСЖ» обмен Роналду на Неймара
UFC официально подтвердил бой Макгрегор — Порье
Гараничев выиграл отборочный старт для участия в Кубке мира
Макгрегор показал новую прическу и был высмеян фанатами (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь