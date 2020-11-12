Медведев сыграет в одной группе с Джоковичем на Итоговом турнире АТР

Помимо Медведева, в данной группе сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович, немец Александр Зверев и аргентинец Диего Шварцман.

В квартете «Лондон 2020» встретятся россиянин Андрей Рублев, испанец Рафаэль Надаль, австриец Доминик Тим и действующий победитель турнира грек Стефанос Циципас.

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24-летний Медведев во второй раз подряд сыграет на Итоговом турнире, для 23-летнего Рублева этот розыгрыш станет дебютным. Медведев располагается на четвертой строчке мирового рейтинга и является победителем восьми турниров под эгидой организации, у идущего восьмым Рублева на счету семь побед, пять из которых в этом сезоне.

Двое россиян сыграют на турнире во второй раз в истории — в 2000 году это достижение покорилось Евгению Кафельникову и Марату Сафину. Победа отечественным теннисистам покорилась лишь один раз: в 2009 году лучшим стал Николай Давыденко, также игравший в финале розыгрыша 2008 года.