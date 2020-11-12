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12 ноября, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в ¼ финала турнира в Линце

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (11-й номер мирового рейтинга) стала четвертьфиналисткой турнира в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в 1/8 финала белоруска уверенно переиграла в двух сетах швейцарку Штефани Фегеле (124) — 6:0, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Линце

В первом раунде Арина Соболенко победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94) — 6:4, 6:4, а в матче за выход в полуфинал она встретится с представительницей Франции Осеан Доден (115).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (92) сначала выиграла у американки Бернарды Перы (61) — 6:3, 6:1, а затем взяла верх над хорваткой Яной Фетт (236) — 3:6, 6:1, 6:3.

В четвертьфинале соперницей белоруски будет чешская теннисистка Барбора Крейчикова (74).

Соревнования в Линце завершатся 15 ноября.

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