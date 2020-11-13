Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Линце

Сегодня в четвертьфинале белоруска, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, проиграла в двух сетах чешской теннисистке Барборе Крейчиковой, у которой 74-я позиция, — 3:6, 1:6. Поединок длился 1 час 7 минут. 14 ноября в полуфинале Барбора Крейчикова встретится с победительницей сегодняшнего вечернего матча между одиннадцатой ракеткой планеты белоруской Ариной Соболенко и представительницей Франции Осеан Доден (115-й номер рейтинга WTA).
В первом раунде Александра Саснович выиграла у американки Бернарды Перы (61) — 6:3, 6:1, а в 1/8 финала взяла верх над хорваткой Яной Фетт (236) — 3:6, 6:1, 6:3. Арина Соболенко сначала победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94) — 6:4, 6:4, а затем переиграла швейцарку Штефани Фегеле (124) — 6:0, 6:3.
Полуфинальные встречи состоятся 14 ноября, а решающий поединок соревнований в Линце пройдет 15 ноября.