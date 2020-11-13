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18:39 (мск), источник: БЕЛТА

Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Линце

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович завершила выступление на турнире в австрийском Линце с призовым фондом $202 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в четвертьфинале белоруска, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, проиграла в двух сетах чешской теннисистке Барборе Крейчиковой, у которой 74-я позиция, — 3:6, 1:6. Поединок длился 1 час 7 минут. 14 ноября в полуфинале Барбора Крейчикова встретится с победительницей сегодняшнего вечернего матча между одиннадцатой ракеткой планеты белоруской Ариной Соболенко и представительницей Франции Осеан Доден (115-й номер рейтинга WTA).

В первом раунде Александра Саснович выиграла у американки Бернарды Перы (61) — 6:3, 6:1, а в 1/8 финала взяла верх над хорваткой Яной Фетт (236) — 3:6, 6:1, 6:3. Арина Соболенко сначала победила итальянскую теннисистку Ясмин Паолини (94) — 6:4, 6:4, а затем переиграла швейцарку Штефани Фегеле (124) — 6:0, 6:3.

Полуфинальные встречи состоятся 14 ноября, а решающий поединок соревнований в Линце пройдет 15 ноября.

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