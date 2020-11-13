Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Линце

Сегодня в четвертьфинале белоруска, занимающая 92-е место в мировом рейтинге, проиграла в двух сетах чешской теннисистке Барборе Крейчиковой, у которой 74-я позиция, — 3:6, 1:6. Поединок длился 1 час 7 минут. 14 ноября в полуфинале Барбора Крейчикова встретится с победительницей сегодняшнего вечернего матча между одиннадцатой ракеткой планеты белоруской Ариной Соболенко и представительницей Франции Осеан Доден (115-й номер рейтинга WTA).