Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в Линце

В четвертьфинальном поединке с представительницей Франции Осеан Доден (115-й) белоруска выиграла первый сет со счетом 6:3, а во второй партии при счете 3:3 соперница не смогла продолжить встречу. Завтра в игре за попадание в финал Арина Соболенко встретится с чешской теннисисткой Барборой Крейчиковой (74), которая в четвертьфинале победила белоруску Александру Саснович (92) — 6:3, 6:1.