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19:15 (мск), источник: ТАСС

Александрова не смогла выйти в финал теннисного турнира в Линце

ТАСС, 14 ноября. Россиянка Екатерина Александрова проиграла бельгийке Элизе Мертенс в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австрийском Линце.

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Источник: РИА "Новости"

Матч закончился со счетом 2:6, 6:1, 7:5 в пользу 24-летней Мертенс, посеянной на турнире под вторым номером. Александрова имела четвертый номер посева. В четвертьфинале Мертенс победила другую россиянку — Веронику Кудерметову (5).

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В финале Мертенс сыграет против победительницы матча между белорусской Ариной Соболенко (1) и чешкой Барборой Крейчиковой.

25-летняя Александрова занимает 33-е место в мировом рейтинге, она выиграла один турнир WTA. Мертенс располагается на 21-й строчке, на ее счету пять побед под эгидой организации.

Турнир в Линце завершится 15 ноября. Призовой фонд соревнований составляет $200 тыс.

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